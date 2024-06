Mãe é condenada por permitir relacionamento de adolescente; filha engravidou O Tribunal de Justiça (TJ-PR) acatou um recurso do Ministério Público do Paraná ( MPPR) para reformar a sentença, proferida em primeiro...

Mãe é condenada por permitir relacionamento de adolescente; filha engravidou

O Tribunal de Justiça (TJ-PR) acatou um recurso do Ministério Público do Paraná ( MPPR) para reformar a sentença, proferida em primeiro grau, e condenar a mãe que permitiu o relacionamento da filha com menos de 14 anos que engravidou. O caso aconteceu na cidade de Cândido de Abreu, na região Central do Paraná.

