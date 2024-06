Mãe recebe notícia trágica na UPA após acidente de cavalo

Ric |Do R7

Mãe cai de cavalo e recebe na UPA notícia que filho morreu atropelado

Uma jovem, mãe de gêmeos, teve um final de semana trágico em Apucarana, no norte do Paraná. Na tarde deste domingo (17), a mulher, de 28 anos, sofreu um acidente enquanto cavalgava e foi levada inconsciente a uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). Porém, quando chegou no centro hospitalar e recuperou a consciência, recebeu a notícia que o filho, de 1 ano e 9 meses, tinha sido atropelado e morreu.

