Manifestantes invadem Alep antes da votação; Polícia investiga o caso

Polícia investiga imagens de invasão na Alep; dois manifestantes foram presos (Valdir Amaral - MTE/PR 10222)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) designou o Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) para instaurar um inquérito para apurar a conduta dos manifestantes no momento da invasão do prédio da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Conforme comunicado, serão analisadas imagens que possam apontar possíveis crimes cometidos por grevistas na sede do Legislativo.

