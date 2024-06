Manifestantes invadem Alep e suspendem votação do projeto Parceiro da Escola

Ric |Do R7

Sessão que votaria Parceiro da Escola é suspensa após invasão da Alep

A sessão que votaria o projeto Parceiro da Escola, na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), foi temporariamente suspensa nesta segunda-feira (3), após invasão do prédio. Manifestantes contrários ao projeto de lei de terceirização das escolas do estado se reuniam nas proximidades desde a manhã e, por volta das 14h30, forçaram a entrada na Alep e quebraram o vidro que dá acesso a rampa.

