Manifestantes resistem na Alep em protesto contra terceirização de escolas públicas

Manifestantes permanecem na Alep e reintegração deve acontecer nesta terça (4)

Cerca de 30 manifestantes, contrários ao Projeto Parceiro da Escola, que prevê a terceirização de escolas públicas no Paraná, permanecem na manhã desta terça-feira (4) no interior da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Apesar da autorização da reintegração de posse do prédio, na noite desta segunda (3), o local ainda conta com manifestantes.

