Marialva exonera 12 servidores comissionados após identificação de irregularidades

Marialva exonera 12 servidores comissionados irregulares após pedido do MPPR

O Poder Executivo de Marialva, no norte do Paraná, exonerou 12 servidores comissionados que ocupavam cargos de maneira irregular. De acordo com o Ministério Público do Paraná (MPPR), que recomendou a medida por meio da 1ª Promotoria de Justiça da comarca, foram identificadas irregularidades na estrutura administrativa do município.

