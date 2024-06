Meteoro surpreende moradores de Maringá, Paraná Um meteoro foi flagrado na última quinta-feira (13), em Maringá, no Norte do Paraná. O fenômeno foi registrado por câmeras da Clima...

Meteoro é flagrado em cidade do Paraná; veja o vídeo (Caroline de Souza Machado)

Um meteoro foi flagrado na última quinta-feira (13), em Maringá, no Norte do Paraná. O fenômeno foi registrado por câmeras da Clima ao Vivo (assista abaixo). De acordo com o Brazilian Meteor Observation Network (Bramon), os meteoros diurnos são eventos raros de se presenciar, isto porque, são ofuscados pela luminosidade do dia, para serem visíveis precisam ser grandes.

