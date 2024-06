Motociclista 'voa' em acidente na faixa exclusiva para ônibus Um motociclista se envolveu em um grave acidente enquanto trafegava pela faixa exclusiva para ônibus, no bairro Campina do Siqueira...

Motociclista ‘voa’ em acidente na faixa exclusiva para ônibus: “Podia ter se matado”

Um motociclista se envolveu em um grave acidente enquanto trafegava pela faixa exclusiva para ônibus, no bairro Campina do Siqueira, em Curitiba. A colisão do motoqueiro com um carro aconteceu na manhã desta segunda-feira (17), no cruzamento da Rua General Mario Tourinho com a Saldanha Marinho.

