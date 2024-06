Motorista agride funcionário do pedágio após reclamar do troco na BR-373 Um motorista é acusado de agredir um funcionário de uma praça de pedágio na BR-373, em Imbituva, na Região Centro-Sul do Paraná....

Motorista reclama do troco e agride funcionário do pedágio na BR-373

Um motorista é acusado de agredir um funcionário de uma praça de pedágio na BR-373, em Imbituva, na Região Centro-Sul do Paraná. De acordo com o funcionário da concessionária Via Araucária, o homem iniciou a briga após questionar o valor do troco recebido.

