Motorista é denunciado pela morte de pai e filho na Linha Verde

Motorista que matou pai e filho na Linha Verde é denunciado por homicídio (Caroline de Souza Machado)

O motorista que causou um grave acidente na Linha Verde, em Curitiba, foi preso a pedido do Ministério Público do Paraná (MPPR), na última sexta-feira (7). Cristian Patrick Garcia Carvalho, de 29 anos, foi responsável pela morte de pai e filho, no dia 11 de maio deste ano.

