Mulher aplica golpe milionário em servidores da segurança pública

Mulher aplica golpe de R$ 5 milhões em policiais civis, PMs e bombeiros

Uma mulher é investigada por aplicar golpes em policiais civis, militares e bombeiros. A suspeita ganhava a confiança dos servidores por ser casada com um escrivão aposentado. Com três inquéritos instaurados pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), ela gerou aproximadamente R$ 5 milhões em prejuízos.

