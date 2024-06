Mulher baleada relata milagre em sobreviver a ataque

Ric |Do R7

Mulher baleada pelo amante diz que não queria mais relacionamento: “Ia me matar”

A mulher que foi baleada por um homem casado em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, conversou com a RICtv nesta terça-feira (04) sobre o ataque. Ela contou detalhes do dia do crime e que é um “milagre estar viva”.

