Ric |Do R7

Mulher é morta por engano em Paranaguá; alvo seria amiga da vítima Uma mulher de 22 anos foi morta por engano com quatro tiros em Paranaguá, no Litoral do Paraná, nesta segunda-feira (10). Segundo...

Alto contraste

A+

A-

Mulher é morta por engano em Paranaguá; alvo seria amiga da vítima

Uma mulher de 22 anos foi morta por engano com quatro tiros em Paranaguá, no Litoral do Paraná, nesta segunda-feira (10). Segundo o Cidade Alerta Curitiba, a vítima foi identificada como Débora Rodrigues Cordeiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Mulher é morta por engano em Paranaguá; alvo seria amiga da vítima

• Jovem atacada com soda cáustica fala sobre relacionamento com atual da suspeita

• Veja como foi a estreia da nova temporada da Hora da Venenosa em Curitiba



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.