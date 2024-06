Mulher é presa por manter filha com necessidades especiais em cativeiro Uma mulher de 50 anos foi presa no sábado (8) em Ponta Grossa, no Paraná, por manter a própria filha em cativeiro. De acordo com...

Mulher mantém filha com necessidades especiais em cativeiro e é presa no PR

Uma mulher de 50 anos foi presa no sábado (8) em Ponta Grossa, no Paraná, por manter a própria filha em cativeiro. De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a vítima é portadora de necessidades especiais.

