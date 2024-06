Mulher mata marido com facada em legítima defesa

Ric |Do R7

Polícia acredita que mulher que matou marido com facada agiu em legítima defesa

Uma mulher de 37 anos que matou o marido com uma facada foi solta após prestar depoimento à polícia, em Umuarama, no noroeste do estado. Para a Polícia Civil, a suspeita agiu em legítima defesa após ser agredida pelo homem. Apesar disso, o caso seguirá sob investigação.

