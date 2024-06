Ric |Do R7

Mulher morre em acidente trágico ao tentar tirar selfie com trem Uma mulher morreu ao tentar tirar uma selfie em frente a uma linha de trem. O caso foi registrado na terça-feira (4), em Hidalgo,...

Mulher morre ao tentar tirar selfie com trem; assista

Uma mulher morreu ao tentar tirar uma selfie em frente a uma linha de trem. O caso foi registrado na terça-feira (4), em Hidalgo, no México. O momento do acidente foi registrado em vídeo e repercutiu nas redes sociais (assista abaixo). De acordo com a mídia local, a locomotiva a vapor conhecida como La Emperatriz é uma atração na região e muitas pessoas têm seguido seu trajeto para vê-la em sua cidade.

