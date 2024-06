Nova fase do binário Mateus Leme/ Nilo Peçanha traz mudanças no trânsito de Curitiba A segunda fase do binário Mateus Leme/ Nilo Peçanha começa a operar às 11h, desta quarta-feira (12), na região do bairro São Lourenço...

Nova fase do binário Mateus Leme/ Nilo Peçanha altera linhas de ônibus

A segunda fase do binário Mateus Leme/ Nilo Peçanha começa a operar às 11h, desta quarta-feira (12), na região do bairro São Lourenço, em Curitiba. As mudanças devem afetar os motoristas que passam pelo local e também os passageiros do transporte coletivo da capital e da região metropolitana, visto que várias linhas devem ter a rota alterada.

