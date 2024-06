Novidades sobre o Caso Ísis: suspeito é denunciado por outros crimes

Ric |Do R7

Caso Ísis: suspeito é denunciado por outros crimes; veja no Cidade Alerta

O Cidade Alerta Curitiba traz novidades sobre o caso da jovem Ísis Victoria Mizerski, na tarde desta quinta-feira (20). Com a prisão do vigilante Marcos Vagner de Souza, principal suspeito do desaparecimento da moça, outras pessoas criaram coragem para denunciá-lo por outros crimes, incluindo abusos.

