Novo técnico do Coritiba estreia com empate e comenta sobre renovação de jogador

Técnico do Coritiba comenta “novela” e torce por renovação de joia: “Ótimo jogador”

O novo técnico do Coritiba, Fábio Matias, estreou com empate por 1 a 1 com o Goiás fora de casa. Após o jogo, ele destacou a força do adversário, prometeu sempre jogar para ganhar e falou bastante sobre a "novela Lucas Ronier".

