Operação da PF desmantela grupo de tráfico de drogas e armas no oeste do Paraná A Polícia Federal (PF) realizou nesta segunda-feira (17) a Operação Contraface, no combate ao tráfico internacional de drogas e armas...

Alto contraste

A+

A-

PF faz operação contra grupo que traficava drogas e armas no oeste do Paraná

A Polícia Federal (PF) realizou nesta segunda-feira (17) a Operação Contraface, no combate ao tráfico internacional de drogas e armas. A operação, que contou com o apoio da Receita Federal, cumpriu uma série de mandados de prisão, busca e apreensão e sequestro de bens no oeste do Paraná e também nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• PF faz operação contra grupo que traficava drogas e armas no oeste do Paraná

• A Hora da Venenosa Curitiba ao vivo | 17/06/2024

• Ex-namorado nega envolvimento no desaparecimento de Ísis Victória



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.