Operação do Gaeco contra órgão do Detran cumpre 37 mandados judiciais

Gaeco investiga esquema criminoso em órgão do Detran no Paraná

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) realiza na manhã desta terça-feira (11) uma operação contra um possível esquema criminoso em um órgão do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR). As investigações, que tiveram início em março de 2023, apontam para o vazamento de informações com objetivo de favorecer determinado despachante.

