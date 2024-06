Operação policial desmantela grupo suspeito de roubos de veículos em Curitiba

Alto contraste

Grupo suspeito de quase 30 roubos de veículos é alvo de operação em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está realizando uma operação nesta terça-feira (18), para cumprir 96 ordens judiciais contra uma organização criminosa ligada a roubos de veículos e adulteração de sinal identificador de automotor em Curitiba e Região Metropolitana. De acordo com a corporação, equipes da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) auxiliam no cumprimento dos mandados.

