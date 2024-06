Operação policial desmantela quadrilha que controla o tráfico em Ortigueira

Alto contraste

Operação policial combate quadrilha que domina o tráfico em Ortigueira

Uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpre 22 ordens judiciais contra uma organização criminosa que domina o tráfico de drogas em Ortigueira, na Região Central do Estado, nesta sexta-feira (21). A ação tem a participação da Polícia Militar do Paraná (PMPR), que auxilia no cumprimento dos mandados.

