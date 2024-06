Ric |Do R7

Operação policial nos três estados do Sul para garantir segurança no Grenal em Curitiba Grêmio e Internacional se enfrentam neste sábado (22), no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Para manter a segurança, a Polícia...

Segurança para o Grenal em Curitiba terá operação policial nos três estados do Sul

Grêmio e Internacional se enfrentam neste sábado (22), no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Para manter a segurança, a Polícia Militar realiza uma operação de segurança no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e vai acompanhar o caminho dos torcedores pelos três estados para o “Grenal” em Curitiba.

