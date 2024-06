Operação policial resulta na prisão de 10 pessoas por tráfico de drogas

Alto contraste

Operação contra tráfico de drogas teve como saldo a prisão de dez pessoas e a apreensão de armas e dinheiro em espécie, conforme a Secretária de Segurança Público do Estado (Sesp). A ação, realizada nesta quarta-feira (19), foi comandada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) e pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio de outras forças policiais e envolveu mais de 180 policiais. As dez pessoas presas estão à disposição da Justiça a partir de agora.

