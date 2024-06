Operadora Zamp compra Starbucks por R$ 120 milhões

Ric |Do R7

Dona do BK no Brasil compra Starbucks por R$ 120 milhões (Caroline de Souza Machado)

A operadora Zamp anunciou nesta quinta-feira (6), a compra da operação brasileira de lojas da rede de cafeterias norte-americana Starbucks por R$ 120 milhões. A informação foi divulgada no site oficial da empresa. Atualmente a Zamp é responsável por administrar a operação das redes do Burger King e Popeyes no Brasil.

