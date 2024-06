Ric |Do R7

Oposição se mobiliza contra privatização das escolas no Paraná Em um vídeo publicado nas redes sociais o Deputado Estadual Arilson Chiorato, diz que os deputados da oposição irão entrar com um...

Alto contraste

A+

A-

Oposição diz que vai pedir mandado de segurança contra privatização das escolas

Em um vídeo publicado nas redes sociais o Deputado Estadual Arilson Chiorato, diz que os deputados da oposição irão entrar com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça para pedir a suspensão da privatização das escolas estaduais no Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Comerciantes da RMC relatam ameaças de suposta facção após tiroteio em distribuidora

• Coritiba perde do Ceará e segue fora do G-4 da Série B; veja a classificação

• Final da Champions League marca despedidas de Marco Reus e Toni Kross de equipes



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.