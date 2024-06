Padrasto é condenado a 21 anos de prisão por matar enteada pela guarda do neto Everson Luís Cilian, padrasto acusado de matar a enteada Andréa Rosa de Lorena por causa da guarda do neto, em 2007, foi condenado...

Everson Luís Cilian, padrasto acusado de matar a enteada Andréa Rosa de Lorena por causa da guarda do neto, em 2007, foi condenado nesta quarta-feira (05) a 21 anos de prisão no Tribunal do Júri de Campina Grande do Sul.

