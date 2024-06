Pais de adolescentes se desculpam por ato chocante de violação de túmulo

Ric |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Pais de adolescentes que violaram túmulo pedem desculpas pelo ato das jovens

Os familiares das adolescentes que violaram um túmulo de um cemitério em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, pediram desculpas pela conduta das jovens. Além de violar uma sepultura, as meninas gravaram um vídeo fazendo diversas brincadeiras sobre o estado do cadáver que elas retiraram do túmulo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Pais de adolescentes que violaram túmulo pedem desculpas pelo ato das jovens

• Jovem é preso por abusar da ex-companheira e enviar mensagens de ameaças por PIX

• Morre mãe de Pelé, Celeste Arantes, aos 101 anos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.