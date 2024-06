Paraná Clube conta com apoio da torcida em jogo decisivo

Ric |Do R7

Paraná Clube deve contar com torcida em jogo contra o Iguaçu

O Paraná Clube deverá ter o apoio da torcida na partida contra o Iguaçu, no domingo (9), às 11h. O Tricolor trabalha forte para reverter decisão do Ministério Público do Paraná (MP-PR), que, em primeiro momento, sugeriu torcida única para a partida.

