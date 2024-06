Paraná se destaca com duas cidades inteligentes no cenário mundial O Paraná tem duas cidades entre as mais inteligentes do mundo segundo o Fórum de Comunidades Inteligentes do Canadá (IFC). O ranking...

Paraná tem duas cidades entre as sete mais inteligentes do mundo segundo IFC

O Paraná tem duas cidades entre as mais inteligentes do mundo segundo o Fórum de Comunidades Inteligentes do Canadá (IFC). O ranking foi divulgado nesta quarta-feira (19), e coloca Curitiba e Assaí no top 7, sendo as únicas cidades do Brasil na classificação.

