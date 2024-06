Paraná se prepara para temperaturas altas neste final de semana Mesmo com o início do inverno a partir das 17h, nesta quinta-feira (20), a previsão do tempo é de que o clima deve seguir seco e...

Mesmo com o início do inverno a partir das 17h, nesta quinta-feira (20), a previsão do tempo é de que o clima deve seguir seco e com altas temperaturas no Paraná. Com isso, Curitiba e Litoral não tem expectativa de chuva nos próximos dias.

