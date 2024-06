Ric |Do R7

Passageiro é morto ao defender casal homoafetivo em ônibus de Curitiba A Polícia Civil divulgou imagens do momento em que um passageiro do transporte público de Curitiba é assassinado após defender um...

Vídeo mostra momento em que passageiro é morto ao defender casal homoafetivo

A Polícia Civil divulgou imagens do momento em que um passageiro do transporte público de Curitiba é assassinado após defender um casal homoafetivo no último domingo (16). A vítima foi identificada como Oziel Branques dos Santos.

