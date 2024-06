Ric |Do R7

Passeio Ciclístico da PMPR em Curitiba: Inscrições abertas e sorteio de bicicletas O Passeio Ciclístico em comemoração aos 170 anos da Polícia Militar do Paraná (PMPR), está marcado para o dia 4 de agosto deste ano...

Passeio Ciclístico da PMPR em Curitiba terá sorteio de bicicletas; veja detalhes (Caroline de Souza Machado)

O Passeio Ciclístico em comemoração aos 170 anos da Polícia Militar do Paraná (PMPR), está marcado para o dia 4 de agosto deste ano e as inscrições para participar já estão abertas. De acordo com a corporação, durante o evento haverá sorteios de bicicletas e outros brindes.

