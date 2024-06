Perseguição aérea resulta na apreensão de 243 kg de cocaína

Ric |Do R7

Perseguição entre três aeronaves termina com 243 kg de cocaína apreendidos

Uma perseguição aérea em Jaguapitã, no norte do estado, terminou com 243 kg de cocaína apreendida na tarde de terça-feira (18). Três aeronaves estavam envolvidas.

