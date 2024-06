Perseguição policial termina em capotamento e tiroteio no Paraná Durante uma perseguição, nesta terça-feira (18), na Avenida Amazonas, em Mandaguari, no norte central do Paraná, uma viatura da Polícia...

Alto contraste

A+

A-

Perseguição termina com viatura da Polícia Militar capotada e um baleado no PR

Durante uma perseguição, nesta terça-feira (18), na Avenida Amazonas, em Mandaguari, no norte central do Paraná, uma viatura da Polícia Militar do Paraná (PMPR) capotou após um carro atingir a lateral do veículo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Perseguição termina com viatura da Polícia Militar capotada e um baleado no PR

• Frente Fria atinge o Paraná com rajadas de vento de 50 km/h; veja regiões afetadas

• Boa da Pan entrevista o cantor e ator Daniel Boaventura nesta terça (18)



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.