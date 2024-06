Personal trainer morre em acidente na mesma rodovia onde irmão faleceu há 4 anos

Alto contraste

Personal trainer morre em acidente na mesma rodovia onde irmão morreu há 4 anos

O personal trainer Luiz Gustavo Elger, de 30 anos, faleceu nesta segunda-feira (17) em um acidente na BR-277, em Cascavel, no oeste do Paraná. O rapaz estava em uma bicicleta, se desequilibrou ao desviar de uma carreta com pane mecânica, caiu e foi atropelado por um caminhão que trafegava na via. O acidente aconteceu a cerca de 3 km do local onde o irmão e a cunhada de Luiz morreram em 2020.

