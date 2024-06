Ric |Do R7

PGE pede prisão imediata de sindicalista líder da greve dos professores no Paraná A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) pediu na noite desta terça-feira (4) a prisão da presidente da APP-Sindicato, Walkiria Olegario...

PGE pede prisão de sindicalista líder da greve dos professores no Paraná

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) pediu na noite desta terça-feira (4) a prisão da presidente da APP-Sindicato, Walkiria Olegario Mazeto, devido à greve dos professores no Paraná. O órgão pede a imediata detenção, além de aumento na multa diária para a entidade - de R$ 10 mil para R$ 100 mil - e também para a líder do movimento - multa diária de R$ 10 mil.

