PGE solicita investigação sobre invasão na Alep durante greve dos professores

PGE pede que invasão na Alep durante greve dos professores seja investigada (Valdir Amaral - MTE/PR 10222)

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) pediu à Polícia Civil do Paraná (PCPR) a instauração de um inquérito para apurar a invasão de professores na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), durante a greve dos professores. Os manifestantes acessaram o prédio no dia 3 de junho, pouco antes do início da votação sobre a terceirização da gestão de 204 escolas públicas.

