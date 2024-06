Pitbull ataca idoso e jovem em Cascavel: animal é sacrificado Um pitbull atacou os próprios tutores nesta quarta-feira (19), em Cascavel, no oeste do Paraná. O avô e o neto que foram feridos,...

Alto contraste

A+

A-

Pitbull é sacrificado depois de atacar idoso e jovem em Cascavel

Um pitbull atacou os próprios tutores nesta quarta-feira (19), em Cascavel, no oeste do Paraná. O avô e o neto que foram feridos, tiveram que ser encaminhados ao hospital e o pitbull foi sacrificado com uma corda no pescoço pelos vizinhos para que pudessem conter o cachorro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Pitbull é sacrificado depois de atacar idoso e jovem em Cascavel

• Botafogo x Athletico: acompanhe o pré-jogo e a transmissão da partida ao vivo

• Cidade Alerta: caso de passageiro morto ao defender casal homoafetivo tem novidades



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.