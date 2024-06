PM indicia policiais envolvidos em atropelamento com morte em Guarapuava A Polícia Militar do Paraná (PMPR) indiciou os dois policiais envolvidos no atropelamento que causou a morte de um homem de 40 anos...

Alto contraste

A+

A-

PM conclui inquérito e indicia policiais envolvidos em atropelamento com morte

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) indiciou os dois policiais envolvidos no atropelamento que causou a morte de um homem de 40 anos, em Guarapuava, região central do Paraná. O inquérito aponta que os agentes podem ter cometido um crime militar por faltarem com a verdade ao relatar as circunstâncias do atropelamento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• PM conclui inquérito e indicia policiais envolvidos em atropelamento com morte

• Marrone passa por cirurgia às pressas; veja os detalhes na Hora da Venenosa

• Colisão de trens deixa 8 mortos e dezenas de feridos; veja vídeo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.