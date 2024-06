Polícia encontra mulher desaparecida em milharal após dois dias de busca Após dois dias de buscas, a polícia encontrou uma mulher desaparecida na área rural de Guaíra, no oeste do Paraná. A mulher de 55...

Polícia encontra mulher desaparecida em milharal após dois dias de busca: vídeo

Após dois dias de buscas, a polícia encontrou uma mulher desaparecida na área rural de Guaíra, no oeste do Paraná. A mulher de 55 anos, que tem deficiência intelectual e visual, se perdeu no meio de um milharal na manhã de domingo (16). Ela foi localizada no final da tarde de segunda-feira (17) pelas equipes de busca e salvamento.

