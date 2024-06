Polícia Militar apreende grande quantidade de maconha em operação na BR-376

Ric |Do R7

Polícia Militar apreende 5,6 toneladas de maconha na BR-376, em Maringá

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Paraná (PMPR), apreendeu 5,6 toneladas de maconha em Maringá, no Noroeste do Estado. A droga foi apreendida na madrugada desta quinta-feira (6), em um barracão localizado nas proximidades da BR-376.

