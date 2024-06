Polícia prende dois suspeitos de agredir e matar um homem em Cianorte A Polícia Civil prendeu duas pessoas suspeitas do assassinato de um homem de 56 anos, em Cianorte, no noroeste do Paraná. Uma delas...

Polícia prende dois suspeitos de agredir e matar um homem em Cianorte

A Polícia Civil prendeu duas pessoas suspeitas do assassinato de um homem de 56 anos, em Cianorte, no noroeste do Paraná. Uma delas é a esposa da vítima, a outra, é um jovem de 22 anos. O terceiro suspeito do crime está foragido.

