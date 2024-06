Polícia procura suspeito de homicídio em Curitiba; imagens chocantes A Polícia Civil do Paraná (PCPR) procura um homem suspeito de um homicídio ocorrido no início de abril, no bairro Atuba, em Curitiba...

Polícia procura suspeito de matar jovem a pontapés em Curitiba; imagens fortes

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) procura um homem suspeito de um homicídio ocorrido no início de abril, no bairro Atuba, em Curitiba. As buscas têm como ponto de partida um vídeo de uma câmera de segurança que mostra o suspeito agredindo violentamente, com uma série de pontapés, Lucas dos Santos de Matos, de 22 anos.

