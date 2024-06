Polícia Rodoviária Federal faz grande apreensão de maconha em situação inusitada

Alto contraste

A+

A-

Polícia Rodoviária apreende 1,5 tonelada de maconha após viatura ser “fechada”

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 1,5 tonelada de maconha em uma situação inusitada na BR-116, em Campina Grande do Sul, Região Metropolitana de Curitiba. Os policiais pararam um motorista de caminhão que "fechou" a viatura e descobriram a droga escondida no compartimento de carga do veículo. (Assista ao vídeo da apreensão no final da reportagem).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Adoçante xilitol aumenta o risco de ataques cardíacos, diz pesquisa

• Polícia Rodoviária apreende 1,5 tonelada de maconha após viatura ser “fechada”

• Motociclista fica em estado grave após bater em carro em saída de condomínio



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.