Policial militar de Santo Antônio da Platina morre em acidente de moto na BR-153, em Jacarezinho A morte do policial militar Márcio Trajano em um acidente de moto na na BR-153, em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, comoveu...

Amigos lamentam morte de policial militar em acidente: “Um amigo, um herói”

A morte do policial militar Márcio Trajano em um acidente de moto na na BR-153, em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, comoveu amigos, familiares e colegas de trabalho neste domingo (16). Ele colidiu a motocicleta que pilotava com um caminhão que saía de um posto de combustíveis no final da tarde de sábado (15).

