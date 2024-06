Previsão do Tempo: Curitiba terá dia mais quente do mês e Rio de Janeiro fica mais frio Mesmo com o início do inverno nesta quinta-feira (20), Curitiba, na região sul do país, deve registrar a maior temperatura do mês...

Alto contraste

A+

A-

Curitiba deve ter temperatura mais alta do mês e Rio de Janeiro tem recorde de frio

Mesmo com o início do inverno nesta quinta-feira (20), Curitiba, na região sul do país, deve registrar a maior temperatura do mês no domingo (23). Enquanto isso, a cidade do Rio de Janeiro, no sudeste, bateu recorde de frio durante a madrugada e a manhã desta sexta-feira (21).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Curitiba deve ter temperatura mais alta do mês e Rio de Janeiro tem recorde de frio

• Athletico x Corinthians: Cuca pode repetir escalação, mas tem dúvidas

• Fábrica de vinhos clandestina é descoberta com 16 mil garrafas na RMC; assista



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.