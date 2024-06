Previsão do tempo: Curitiba terá manhã gelada e tarde quente A previsão do tempo segue sem mudanças significativas para Curitiba, no entanto, nesta sexta-feira (21) a expectativa é de um começo...

A previsão do tempo segue sem mudanças significativas para Curitiba, no entanto, nesta sexta-feira (21) a expectativa é de um começo de manhã mais gelado, principalmente em cidades do sul do Paraná. O destaque continua sendo para o calor à tarde. Na capital paranaense a mínima deve ser 13°C e máxima 24°C.

