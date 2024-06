Previsão do tempo: Curitiba terá sol e máxima de 27°C amanhã O bloqueio atmosférico deve continuar atuando nesta sexta-feira (14), com isso, o sol continua e o dia começa com pouca nebulosidade...

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (14/06/2024), segundo o Climatempo

O bloqueio atmosférico deve continuar atuando nesta sexta-feira (14), com isso, o sol continua e o dia começa com pouca nebulosidade. Curitiba deve registrar mínima de 13°C e máxima de 27°C, com sol o dia todo e sem nuvens no céu, de acordo com o Climatempo.

